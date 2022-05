Cisgiordania, mattinata di scontri a Jenin

11 feriti e un blackout

La agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce intanto che nell’ospedale locale sono arrivati 11 feriti uno dei quali, Daud al-Zubeidi, risulta essere ferito in modo grave. Si tratta del fratello di Zacharia al-Zubeidi, un miliziano di al-Fatah che mesi fa fu protagonista di una clamorosa fuga da un carcere israeliano e fu poi nuovamente catturato. Fonti locali aggiungono che nel campo profughi di Jenin si è verificato un black out totale della corrente elettrica ed i telefoni cellulari non funzionano: probabilmente, secondo le fonti, per un intervento dell’esercito israeliano. Due giorni fa, nello stesso campo profughi, la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è rimasta uccisa durante analoghi scontri a fuoco