Cina, stop a 26 rotte internazionali a ridosso Olimpiadi

Omicron

A Tianjin, primo focolaio accertato di variante Omicron in Cina, sarà avviato domani mattina un terzo ciclo di test di massa per i suoi 14 milioni di residenti la cui conclusione, hanno specificato le autorità locali, è attesa in circa 24 ore.

La città, che dista 150 chilometri da Pechino, ha segnalato la prima infezione l'8 dicembre e rappresenta uno dei punti più critici nella strategia della “tolleranza zero” finora seguita dalla leadership comunista verso il Covid-19. “Avviare un altro round di test all’acido nucleico per contenere la diffusione della variante Omicron altamente trasmissibile significa proteggere le vite e la salute dei cittadini”, ha affermato Han Jinyan, numero due della Commissione sanitaria municipale, nel resoconto dei media ufficiali, parlando in una conferenza stampa tenuta oggi. Nel conteggio fino a ieri, la città ha riportato un totale di 142 casi di trasmissione domestica e 22 asintomatici, mentre il conteggio della variante Omicron si è fermato ufficialmente a due.