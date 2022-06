Chiuso il voto su Johnson: si va alla conta

Urne chiuse e scrutinio in corso nell’ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in seguito allo scandalo Partygate sulla leadership di Boris Johnson che, in caso di sfiducia, dovrebbe passare la mano a un successore interno alla forza di maggioranza da eleggere in una consultazione separata e poi lasciare a questo (o questa) anche la poltrona di premier. Il risultato è atteso alle 22 svizzere. In extremis ai deputati ribelli si è unito un membro junior del governo, il Tory scozzese John Lamont, che ha annunciato il voto contro BoJo e si è dimesso dal ruolo di assistente della ministra degli Esteri Liz Truss.