Chiesto l’annullamento della cittadinanza onoraria a Bolsonaro

Danneggiata l’immagine del comune

Secondo Europa Verde “l’identità e l’immagine del comune sono state danneggiate dopo essere state associate all’espressione di valori contrastanti con i valori storici, tradizionali e culturali del comune di Anguillara Veneta”. Viene ricordato inoltre che “Bolsonaro è il Presidente che ha consentito e tollerato l’aggressione ai popoli indios, aprendo alle miniere illegali e autorizzando una deforestazione senza precedenti nella storia del Brasile che ha comportato un aumento record del CO2. È stato denunciato per crimini contro l’umanità al Tribunale penale internazionale (TPI) dell’Aja che ha accolto la denuncia sia per i crimini contro gli indios, sia per la sua inazione contro il Covid”. Gli esponenti di EV ricordano infine che il Comune di Anguillara Veneta “con Delibera del 15 luglio 1993 si è impegnato ad essere Ente propulsore di pace e tutela dei diritti umani, e che i propri valori statutari sono stati violati attraverso l’associazione, sia pure simbolica, della propria immagine a quella del Presidente Bolsonaro”.