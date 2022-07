Chicago, il killer accusato di 7 omicidi colposi

Lo ha annunciato Eric Rinehart, attorney statale della contea di Lake, teatro della sparatoria durante la parata del 4 luglio. Il procuratore ha preannunciato “molte altre accuse”, anche per i tentati omicidi e le vittime psicologiche, e chiederà che il giovane sia detenuto senza possibilità di rilascio su cauzione.Intanto Kamala Harris ha effettuato una visita a sorpresa ad Highland Park, la città della sparatoria alla parata del 4 luglio. Lo riferiscono i media Usa.

“Serve il coraggio per bandire le armi d’assalto” La vicepresidente si è diretta sul luogo della strage dopo aver parlato ad un evento a Chicago, chiedendo al Congresso di “avere il coraggio” di bandire le armi d’assalto e di “mettere fine alla protezione” dei produttori di armi. Ad attendere la numero due di Joe Biden la sindaca Nancy Rotering e alcuni parlamentari dell’Illinois.

Le novità sulla morte dell’afroamericano trivellato da 60 colpi di pistola

Nel frattempo la Cnn ha rivelato che l'afroamericano Jayland Walker era ammanettato quando il suo cadavere è arrivato all'ufficio del medico legale per l'autopsia, dopo che era stato ucciso con 60 colpi di pistola da otto agenti al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi, ad Akron, in Ohio.