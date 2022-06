“Cessate il fuoco forse dopo vittoria nel Donbass”

Prevedere quando finirà la guerra in Ucraina è estremamente difficile. Phillips O’Brien, storico militare americano basato all’Università di St. Andrews in Scozia, ritiene però verosimile che la Russia abbia rivisto al ribasso le sue mire sull’ex repubblica sovietica. Per l’accademico, intervistato dalla SonntagsZeitung , Mosca potrebbe ora cercare di avanzare il più possibile nel Donbass, per poi dichiarare vittoria e ordinare il cessate il fuoco.

“Come la Prima guerra mondiale”

In ogni caso, secondo lo storico, all’esercito russo non restano molte opzioni. In generale, afferma al domenicale svizzero-tedesco, l’attività di combattimento in Ucraina sta diminuendo e le truppe russe non potrebbero più prendere parte a una guerra di lunga durata. Per O’Brien, l’esercito russo resta molto scoordinato. La gestione russa dell’invasione “ricorda la Prima guerra mondiale” ed è molto “inefficace”. A causa delle elevate perdite di materiale bellico, i russi “non hanno semplicemente la possibilità di avanzare rapidamente”.