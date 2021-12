Castello gonfiabile vola via, morti 5 bambini

Tragico incidente in una scuola elementare di Devonport, in Australia. Cinque bambini sono morti e altri quattro sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiabile si è sollevato in aria a seguito di una forte folata di vento. Secondo quanto riportato dalla polizia dello Stato della Tasmania, i bimbi sono precipitati al suolo da un’altezza di circa dieci metri. L’incidente è avvenuto durante l’ultimo giorno di scuola dell’anno attorno alle dieci di mattina. È stato offerto supporto psicologico alle persone toccate dalla tragedia.

Inizialmente si era parlato di quattro vittime, due maschi e due femmine, ma anche il quinto bambino ricoverato in ospedale in condizioni critiche non ce l’ha fatta. Rimangono in ospedale altri quattro bimbi rimasti feriti nell’incidente.