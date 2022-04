Cassis in visita nel paese del Sol levante

Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è stato ricevuto oggi a Tokyo dal premier giapponese Fumio Kishida e dal ministro degli esteri Yoshimasa Hayashi. I colloqui hanno riguardato la guerra in Ucraina e le conseguenze sulla politica di sicurezza per Europa e Asia. Le parti hanno anche discusso del ruolo della Svizzera e del Giappone nelle organizzazioni internazionali e di cooperazione in ambito commerciale e scientifico.

Il ticinese e i suoi interlocutori hanno elogiato le buone relazioni bilaterali basate su valori condivisi. Giappone e Svizzera - entrambi candidati a un seggio al Consiglio di sicurezza dell’ONU per il periodo 2023-2024 - «sono simbolo di democrazia, stato di diritto, multilateralismo e di un ordine mondiale basato sul rispetto delle regole. Viviamo in un’epoca in cui questi principi sono sempre più messi in discussione. È pertanto ancora più importante che i nostri due Paesi difendano insieme questi valori», ha dichiarato Cassis, secondo quanto riferisce un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Neutralità - ha sottolineato il presidente della Confederazione - non significa indifferenza a presunti crimini di guerra e alla violazione di norme fondamentali del diritto internazionale.