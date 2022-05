Caso Ruby, “Condannare Berlusconi a 6 anni”

Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pubblico ministero (pm) Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. Nei confronti di Karima El Mahroug, ovvero l’ormai ex “Ruby rubacuori”, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari è stata chiesta una pena di 5 anni di reclusione nella parte finale della requisitoria del processo milanese.

Chiesta anche una confisca

La Procura di Milano ha chiesto inoltre di confiscare una somma di oltre 10 milioni di euro, in particolare circa 10 milioni e 800 mila euro, a Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter come “prezzo della corruzione”. Il procuratore aggiunto di Milano e il pubblico ministero hanno chiesto altresì la confisca di 5 milioni di euro a carico di Karima El Mahroug, imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel processo sul caso Ruby ter, come “prezzo del reato”. Confisca da 3 milioni di euro, invece, è stata chiesta anche a carico di Luca Risso, ex compagno della giovane.