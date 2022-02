Capo Isis eliminato in Siria

Le vittime Sono 6 i bambini e 4 le donne uccisi nel corso del raid aereo. Lo riferiscono gli Elmetti bianchi (la Difesa civile siriana), aggiornando un precedente bilancio dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tra le 13 vittime figuravano 2 minori e una donna.

Le parole di Biden

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha giustificato l’operazione anti terrorismo in Siria con lo scopo di “proteggere il popolo americano e i nostri alleati” e di “rendere il mondo più sicuro”, come si legge in una nota della Casa Bianca postata anche su Twitter. Il presidente ha elogiato le “capacita” e il “coraggio” delle forze armate. Il presidente ha specificato che “abbiamo preso ogni precauzione possibile per proteggere i civili”.