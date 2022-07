Caos in aeroporto: oltre 600 voli cancellati in Italia

Ancora caos negli aeroporti italiani. Nella (nera) giornata di oggi sono infatti centinaia i voli cancellati a causa di uno sciopero dei controllori Enav, l’Ente che si occupa di sorvegliare i cieli italiani, e dei piloti di alcune fra le principali compagnie low cost, come Ryanair, Vueling, Ita, Wizz Air, Easyjet e Volotea. Gli aerei resteranno a terra tra le 14 e le 18 e i voli interessati sono sia nazionali, sia internazionali. Le compagnie coinvolte sono non solo le low cost ma, in misura minore, anche Ita Airways e British Airways. Problemi legati ai voli si registrano però in tutto Europa.