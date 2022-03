Cancellati per neve oltre 1.300 voli a Pechino

Più di 1.300 voli sono state cancellati nei due aeroporti di Pechino a causa dell’abbondante nevicata iniziata nel pomeriggio. Secondo i media locali, alle 16 (le 9 in Svizzera) risultavano essere stati annullati un totale di 1.336 collegamenti aerei nei due principali aeroporti della capitale per il maltempo che ha tra l’altro ridotto di molto la visibilità.

Allerta blu

L’agenzia meteo cittadina ha emesso a mezzogiorno l’allerta blu per le forti nevicate attese, in linea con le indicazioni del Centro meteo nazionale, e l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade, mettendo in guardia dai rischi per il sistema dei trasporti. Le temperature sono calate negli ultimi due giorni di oltre 10 gradi, attestandosi intorno allo zero.