Canada, Trudeau annuncia stretta sulle armi

Giro di vite di Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi negli Usa: il premier canadese ha annunciato un progetto di legge che prevede un “congelamento nazionale” della proprietà di un’arma e la confisca della licenza per chi è coinvolto in atti di violenza domestica o molestie, come lo stalking. “Dal giorno in cui entrerà in vigore, non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importare armi in Canada”, ha detto Trudeau ai reporter.