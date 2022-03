Cambio clima nel Sahel causa di insicurezza

Mezzi di sussistenza “sempre più scarsi”

“Il cambiamento climatico svolge un ruolo di amplificazione, prosciugando i mezzi di sussistenza per la maggior parte delle persone con un’elevata dipendenza dalle risorse naturali e, quindi, innescando lotte” per mezzi di sussistenza “sempre più scarsi”, afferma il think tank di Washington, sottolineando che “l’aumento delle temperature riduce sia le risorse idriche, sia le rese agricole”. “Il cambiamento climatico potrebbe costare all’Africa una perdita di produzione agricola compresa tra il 17 e il 28 per cento, contro il 3 e il 16 per cento a livello globale”, calcola Brookings