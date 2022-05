“Cambiare i Trattati per riformare l'Ue”

“Il voto all’unanimità in alcune aree non ha più senso”

“Sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l’Ue per farla funzionare meglio”, ha puntualizzato la presidente della Commissione Ue, indicando di voler lavorare in questa direzione “senza tabù e senza alcuna linea rossa ideologica”. “Ho sempre sostenuto che il voto all’unanimità in alcune aree chiave” della politica europea “semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente”, ha detto von der Leyen.