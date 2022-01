I familiari delle vittime della strage di Utoya temevano nuove provocazioni da Anders Breivik e così è successo. L’estremista 42enne, entrando oggi in aula per chiedere la libertà condizionale, dopo aver trascorso 10 anni in carcere, si è presentato con un cartello attaccato alla giacca con la scritta in inglese “Stop your genocide against our white Nations”.