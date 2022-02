Brasile, le piogge devastano Petropolis

Piogge torrenziali hanno colpito la regione montuosa di Rio de Janeiro, provocando caos e vittime a Petrópolis. Sono 71 i corpi rinvenuti finora, riferisce la tv Globo, precisando che 400 vigili del fuoco sono alla ricerca di dispersi. Per il governatore di Rio, Claudio Castro, recatosi sul posto, “la situazione è quasi come una guerra”. “Abbiamo visto macchine appese ai pali, auto capovolte. Tanto fango e ancora tanta acqua”, ha descritto il politico. Secondo il Comune di Petropolis, almeno 54 case sono state distrutte da smottamenti e inondazioni e più di 370 persone sono state accolte in rifugi improvvisati. Gran parte della città è intanto rimasta senza elettricità e acqua.

Bolsonaro esprime solidarietà ai familiari delle vittime Anche il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, in viaggio diplomatico in Russia, ha espresso la sua solidarietà ai familiari delle vittime e incaricato i ministri Rogerio Marinho (Sviluppo regionale) e Paulo Guedes (Economia) di provvedere a una “assistenza immediata”.

Già 10 anni fa frane e allagamenti

Non è la prima volta che l’area viene duramente colpita dal maltempo: nel 2011 frane e allagamenti provocarono 918 morti a Petropolis e in altre città dell’area. Petropolis, che si trova a circa 800 metri sopra il livello del mare e che oggi ha circa 300 mila abitanti, è cresciuta in maniera tumultuosa negli anni con dimore, anche precarie, spesso costruite ai margini dei fiumi o in aree scoscese.