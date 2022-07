Boris Johnson, è game over

Boris Johnson ha annunciato formalmente le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, in un discorso alla nazione. Il premier - travolto alla fine dai contraccolpi degli ultimi scandali e da una raffica di dimissioni in seno alla sua compagine - intende comunque restare capo del governo fino all’elezione di un successore alla guida dei Tories prevista per ottobre, visti i tempi imposti dal recesso parlamentare estivo che inizia fra due settimane.

“Dispiaciuto di lasciare ora”

Nel corso del suo discorso, Johnson ha garantito che offrirà il massimo supporto possibile al suo successore. Si è anche detto dispiaciuto di lasciare “il più bel lavoro del mondo”.

La resistenza degli ultimi giorni

“Il motivo per cui ho lottato così duramente negli ultimi giorni per continuare a consegnare quel mandato di persona non era solo perché volevo farlo, ma perché sentivo che era il mio lavoro, il mio dovere, il mio obbligo nei vostri confronti”, ha dichiarato Johnson.

“Sono immensamente orgoglioso dei risultati ottenuti da questo governo nel portare a termine la Brexit, nel sistemare le nostre relazioni con il Continente, nel reclamare il potere della Gran Bretagna di fare le proprie leggi in Parlamento”, ha continuato.

I successi che ha voluto ricordare

“L’aver fatto superare a questo Paese la pandemia, l’aver ottenuto la più rapida diffusione dei vaccini in Europa, l'uscita più rapida dall'isolamento e, negli ultimi mesi, l'aver guidato l'Occidente nel fronteggiare l'aggressione di Putin in Ucraina sono tra i successi più grandi che ho ottenuto”, ha evidenziato Johnson.