Biden vuole cambiare le regole in Senato

“Il Senato deve votare le leggi per proteggere il diritto di voto e ripristinare il Voting Right Act del 1965, e dobbiamo sbarazzarci della norma sull’ostruzionismo”, il cosiddetto “filibuster” a cui l’opposizione può appellarsi per chiedere che una legge abbia almeno 60 senatori a favore”. Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden parlando ad Atlanta (Georgia, Usa) e lanciando la “campagna di midterm”, la stagione elettorale che porterà alle elezioni politiche di metà mandato per rinnovare gran parte del Congresso, il prossimo novembre. “Io sostengo il cambiamento delle regole in Senato per evitare che una minoranza di senatori possa bloccare le leggi sul diritto di voto”, ha proseguito. “Votare non può essere un problema per così tante persone. Deve contare il voto di tutti. Il mondo ci sta guardando”. “Il futuro dell’America non è al sicuro, la battaglia per la democrazia e per l’anima dell’America non è finita. Ci sono ancora quelli che hanno cercato di rubare le elezioni con la violenza, che vogliono il caos. Ma devono essere i cittadini a scegliere il futuro”, ha aggiunto Biden.