Biden-von der Leyen, impegno per sicurezza energetica

“Siamo impegnati alla sicurezza energetica dell’Europa, alla sostenibilità e ad accelerare la transizione globale all’energia pulita”. Lo affermano in una nota congiunta il presidente Joe Biden e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Condividiamo l’obiettivo di assicurare la sicurezza energetica dell’Ucraina e la progressiva integrazione dell’Ucraina nel mercato del gas e dell’elettrico europeo”, prosegue la nota. “Nell’ultimo decennio l’Ue ha investito nella diversificazione delle sue forniture. La Commissione europea intensificherà il suo lavoro con gli stati membri per la sicurezza delle forniture nell’ambito di un mercato trasparente e competitivo e in modo compatibile con gli obiettivi di lungo termine sul clima”, si legge nella nota congiunta di Biden e von der Leyen diffusa dalla Casa Bianca. “Siamo impegnati a intensificare la nostra cooperazione energetica strategica per la sicurezza delle forniture e lavoreremo insieme per rendere disponibili forniture energetiche affidabili ed economiche per i cittadini e le aziende dell’Ue”, assicurano Biden e von der Leyen.