Biden-Putin al telefono

Secondo la Casa Bianca Joe Biden sarebbe “stato chiaro” con Vladimir Putin, comunicandogli che in caso di invasione russa dell’Ucraina gli alleati risponderebbero in modo “deciso” imponendo “costi severi” a Mosca. Il presidente statunitense avrebbe poi aggiunto che gli “Stati Uniti restano impegnati nella diplomazia ma sono pronti, con gli alleati e i partner, anche ad altri scenari”. Lo stesso Biden ha poi ribadito che un’invasione russa si tradurrebbe in “molte sofferenze umane”. Gli USA, come riportato da Bloomberg, non vedono un cambio fondamentale di scenario nella chiamata tra Biden e Putin.

Diplomazia europea

Allo stesso modo, si osserva grande attività diplomatica anche da parte dei leader europei. L’alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha dichiarato che “la missione diplomatica Ue e quelle degli Stati membri non stanno chiudendo. Restano a Kiev e continuano ad essere operative e a supportare le autorità ucraine. Stiamo calibrando lo staff diplomatico al nuovo contesto di sicurezza”. Nella giornata di oggi, un colloquio telefonico di circa un’ora e quaranta ha contrapposto le posizioni di Emmanuel Macron, presidente di turno dell’Unione Europea, e Vladimir Putin. Secondo quanto trapelato, le posizioni di Macron secondo cui “un dialogo sincero” non è compatibile “con un’escalation della tensione”, non avrebbero avuto grande impatto. Putin avrebbe replicato dicendo che i piani di invasione dell’Ucraina sono “speculazioni provocatorie”, criticando la consegna “estesa” di “armi moderne” ai Paesi della regione. Macron ha poi parlato con Biden, Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.