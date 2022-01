Biden, possibile nuovo summit con Putin

Joe Biden ha detto nella sua conferenza alla Casa Bianca che un nuovo summit con Vladimir Putin è ancora “una possibilità”, anche per disinnescare le tensioni sull’Ucraina. Il suo timore è che lo stallo su Kiev possa “facilmente sfuggire di mano”.

“Penso che Putin non voglia una guerra conclamata ma che stia testando l’Occidente e la Nato per quanto può”, ha aggiunto, parlando durante la conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza, ammonendo che il leader del Cremlino comunque “pagherà un grave e caro prezzo” se invade l’Ucraina.

Sarà un disastro per la Russia se invade l’Ucraina”, ha aggiunto il presidente, ammonendo che vi saranno “sanzioni severe” e “perdite umane” anche per Mosca. Biden ha ricordato di aver mandato già 600 milioni di equipaggiamento militare sofisticato a Kiev

Per lo statunitense, Putin intende condurre in Ucraina non una guerra su larga scala ma una “piccola incursione”. Lo ha detto lo stesso presidente rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva di chiarire una sua precedente affermazione sulla Russia.