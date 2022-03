Biden non si recherà in Ucraina

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha escluso che Joe Biden vada in Ucraina questa settimana quando sarà a Bruxelles per il vertice Nato e il Consiglio europeo. “Non è in agenda un viaggio in Ucraina“, ha scritto in un Tweet Psaky.

“La missione in Europa del presidente ha l’obiettivo di continuare a riunire il mondo a sostegno del popolo ucraino e contro l’invasione di Putin. Ma in programma non c’è un viaggio in Ucraina“, ha scritto la portavoce della Casa Bianca su Twitter annunciando “più dettagli sul viaggio in giornata“.