Biden lascia la Corea del Sud per il Giappone

La visita al centro spaziale coreano a chiudere la prima tappa

Il presidente americano Joe Biden ha chiuso la sua missione di tre giorni in Corea del Sud partendo dalla Osan Air Base, alle porte di Seul, a bordo dell’Air Force One.

Biden, come ultimo impegno in Corea del Sud, ha visitato con il suo omologo Yoon Suk-yeol il Korean Air and Space Operations Center (KAOC), il centro operativo dell’aeronautica che si trova in un bunker e che funge da posto di comando per le operazioni aeree e spaziali presso la base aerea di Osan a Pyeongtaek, 70 chilometri a sud di Seul.

Yoon ha descritto il centro come un simbolo dell’alleanza tra i due Paesi e un punto nevralgico di risposta congiunta alle “minacce nucleari e missilistiche in continua evoluzione della Corea del Nord”. Biden ha osservato, nel resoconto dei media locali, che lui e Yoon hanno passato gli ultimi tre giorni a discutere dell’importanza della loro postura di difesa combinata, “un fatto che è vitale oggi per scoraggiare le minacce e garantire la stabilità, non solo per la penisola ma anche per il mondo”.