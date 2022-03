Biden in Europa a un mese dall’invasione ucraina

Brussels, ore 10: le ultime auto diplomatiche sfilano davanti al quartier generale della Nato. L’ospite d’onore si profonde in sorrisi e strette di mano, ma dietro alle formalità il 24 di marzo segna un passaggio fondamentale in un conflitto che voleva essere lampo, ma le cui lancette oggi hanno rintoccato i 29 giorni. Data emblematica, a un mese dall’invasione ucraina, il presidente degli stati Uniti atterra in Europa con un’agenda fittissima: alle 10 il vertice Nato, alle 14 la riunione del G7 e alle 16 il Consiglio Europeo. “L’Alleanza è forte e unita”, ha dichiarato Biden, annunciando nuove sanzioni contro 328 deputati della Duma e 48 aziende della difesa russa.