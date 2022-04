Biden a Obama: “Mi ricandiderò nel 2024”

“Lo sta facendo sapere a tutti”

Biden ha in passato parlato pubblicamente della possibilità di una sua candidatura per un secondo mandato. “Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti”, riferiscono alcune fonti a The Hill, secondo le quali anche se in calo nei sondaggi il presidente americano è il candidato democratico che ha più probabilità di battere Donald Trump. Biden e Obama hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia manifestato le sue intenzioni con Obama. Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 all’inizio del suo possibile secondo mandato.