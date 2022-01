Berlusconi rinuncia al Quirinale

Silvio Berlusconi non sarà il nuovo presidente della Repubblica Italiana. L’85enne fa un passo indietro e rinuncia al Quirinale, in nome della ricerca dell’unità del Paese. È quanto apprende l’agenzia di stampa ANSA dal vertice del centrodestra.

Non è ancora chiaro chi sarà il successore di Sergio Mattarella: un sondaggio - pubblicato ieri - realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 mostra che per il Quirinale gli italiani sarebbero molto soddisfatti di un Mattarella bis (65,1%) o dell’elezione al Colle dell’attuale premier Mario Draghi (57,1%); il nome di Berlusconi, ormai da stralciare dalla lista, avrebbe soddisfatto invece solo il 25,7% degli intervistati. In corsa ci sarebbero anche Paolo Gentiloni (38,3%), Emma Bonino (32,2%) e Marta Cartabia (29,0%).