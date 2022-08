Berlino teme per il gas

La crisi del gas in Europa e soprattutto nella Germania 'orfana' dei flussi del Nord Stream potrebbe lasciare milioni di tedeschi al freddo nel prossimo inverno. Il rischio, se non un vero e proprio allarme, è stato al centro di una riunione a Berlino tra il capo della Cancelleria Wolfgang Schmidt, i rappresentanti dei Laender, il responsabile delle reti e diversi funzionari ministeriali dell’esecutivo di Olaf Scholz. Sul tavolo dell’incontro a porte chiuse - secondo quanto riportato dalla Bild - c’era innanzitutto il pericolo che le ridotte forniture diminuiscano la pressione nelle reti di distribuzione di metano, mandando in tilt gli impianti di riscaldamento e lasciando “centinaia di migliaia se non milioni” di tedeschi al freddo.

Rapporti tesi

I nuovi timori tedeschi arrivano mentre in Europa è finalmente entrato in vigore il piano per la riduzione dei consumi di gas, messo a punto dopo un complicato negoziato dai 27. In Germania i serbatoi di stoccaggio del gas vengono riempiti in gran fretta e sarebbero ora al 70%, ma le incognite restano molte, soprattutto da quando la russa Gazprom ha ridotto al solo 20% il flusso del Nord Stream 1. Secondo Mosca, il motivo della riduzione sarebbe legata alle turbine e in riparazione. Una querelle, quella dei pezzi mandati a riparare in Canada, diventata un nuovo motivo di scontro con i russi. Lo stesso Scholz, qualche giorno fa, in una conferenza stampa nella fabbrica tedesca di Siemens Energy davanti alla turbina in questione, ha voluto dimostrare che è pronta da tempo alla consegna e che è Mosca a non voler risolvere il problema. Ma la Russia ha replicato che mancherebbe la documentazione, bloccata dalle sanzioni. Una versione rinviata prontamente al mittente anche dall’Ue: “qualunque cosa venga detta in questo senso da Mosca è semplicemente falsa. E’ una scusa per non fornire gas all’Europa”.