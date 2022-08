Beirut, proteste a 2 anni dall’esplosione

In occasione del secondo anniversario della enorme esplosione che il 4 agosto di due anni fa ha devastato il porto e una grande parte di Beirut, decine di persone, tra cui membri delle famiglie delle vittime, si sono radunati nel pomeriggio di oggi davanti al tribunale della città per chiedere giustizia.

Bombe assordanti contro i manifestanti La polizia libanese ha fatto ricorso a bombe assordanti per disperdere la manifestazione organizzata nel centro della città. Lo riferisce la New Tv.

Risoluzione Onu per indagini

Già ieri, un gruppo di organizzazioni non governative libanesi e internazionali ha chiesto ai Paesi membri del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di presentare una risoluzione, alla prossima sessione del Consiglio convocata per il prossimo settembre, “che invii, senza indugio, una missione conoscitiva indipendente e imparziale” con il compito di fare luce sull’esplosione di Beirut del 4 agosto 2020. “La missione - si legge in una nota di Amnesty International, prima firmataria dell’appello - dovrebbe stabilire i fatti e le circostanze, comprese le cause profonde, dell’esplosione, al fine di stabilire la responsabilità statale e individuale e sostenere la giustizia per le vittime.