L’Austria revoca da sabato l’obbligo di “Super green pass” (2G), per commercio, musei e biblioteche. Anche i non immunizzati potranno accedere, resta comunque in vigore l’obbligo di mascherina Ffp2.

Cade il 2G anche per i parrucchieri ed estetisti, l’accesso sarà consentito non solo ai vaccinati e ai guariti ma anche con tampone negativo. Infine cade il tetto di partecipanti per eventi, per i quali resta invece obbligatorio il Super green pass.