Australia, 35 milioni di dollari per proteggere i koala

L’Australia investirà 35 milioni di dollari nei prossimi quattro anni per tutelare i suoi koala. Lo ha annunciato oggi il premier Scott Morrison.

“I koala sono una delle icone più amate e riconosciute d’Australia, sia qui che in tutto il mondo, e vogliamo impegnarci a proteggerli per le generazioni a venire”, ha dichiarato Morrison, spiegando che il fondo speciale sarà utilizzato per “ripristinare l’habitat, approfondire la conoscenza e rafforzare la ricerca sulla salute dei koala”.