Attraversano i binari e vengono travolte dal treno

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise stamane in Italia da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano.

In corso gli accertamenti

Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona, e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.