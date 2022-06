Attacco islamista a Oslo: due morti

I fatti La sparatoria è avvenuta intorno all'una di notte in tre luoghi vicini: il club gay London Pub, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo da asporto. Due le armi da fuoco che sono state sequestrate all’autore della sparatoria, arrestato quasi subito. “Ora tutto indica che questo gesto è stato commesso da una sola persona”, ha detto un funzionario di polizia in conferenza stampa.

Si indaga come atto di terrorismo islamista

La sparatoria viene considerata come un “atto di terrorismo islamista”. Lo ha reso noto l’antiterrorismo norvegese. Per l’assalto è stato arrestato un uomo di 42 anni. Il sospetto che è stato arrestato “ha una lunga storia di violenze e minacce” ed è nel radar del servizio di intelligence norvegese (Pst) dal 2015 “in connessione con le preoccupazioni per la sua radicalizzazione” e l’appartenenza “a una rete estremista islamista”, ha detto alla stampa il capo del Pst Roger Berg.

Come riportato da EuroNews, le forze dell’ordine hanno elogiato i cittadini presenti sul posto, che hanno prontamente contribuito ad arrestare l’uomo ed fornire i primi soccorsi ai feriti.