Attacco al campus universitario di Heidelberg

Diverse persone sono state ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati nel campus universitario medico di Heidelberg, in Germania. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Mannheim un inviduo è entrato in un’aula universitaria, aprendo il fuoco. L’autore dell’attacco è morto. Secondo la Bild, l’aggressore si è suicidato con l’arma usata per sparare contro le persone presenti nell’aula. L’intera zona è stata transennata e il traffico è stato deviato per consentire l’arrivo dei soccorsi. Molti agenti sono sul posto.