Attacchi nella notte a Mykolaiv

I russi hanno bombardato per due volte nella notte la città di Mykolaiv. Secondo i dati preliminari, una persona è rimasta uccisa e due persone sono rimaste ferite. Lo scrive su Telegram Vitaliy Kim, capo dell'amministrazione militare regionale, come riportano i media ucraini.

“Non abbiamo attaccato noi la flotta russa in Crimea”

L'Ucraina inoltre nega inoltre di aver attaccato la flotta russa in Crimea. Lo afferma il portavoce della regione di Odessa. Stamattina un drone armato ha attaccato la sede dello Stato maggiore della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea, ferendo sei persone, come ha denunciato il governatore della penisola ucraina annessa da Mosca nel 2014, Mikhail Razvoziaiev.