“Arrestati due giornalisti stranieri a Kabul”

Due giornalisti stranieri in missione per l’Onu sono stati arrestati in Afghanistan, ha reso noto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). “Due giornalisti che avevano ricevuto un incarico dall’Unhcr e cittadini afgani che lavorano con loro sono stati arrestati a Kabul. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione, in coordinamento con gli altri”.