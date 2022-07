Archeologia, trovati resti a Waterloo

Il bottino archeologico

Fra i ritrovamenti, tre arti amputati, abbandonati sul sito della fattoria di Mont-Saint-Jean, trasformata in ospedale da campo per le trippe alleate durante la battaglia. Per secoli, infatti, le ossa che non furono sepolte furono raccolte dai contadini e macinate per farne fertilizzante per i campi. A Waterloo morirono decine di migliaia di soldati da entrambe le parti: da una parte l'Armée francese raccolta da Napoleone dopo la sua fuga dall'Isola d'Elba, dall'altra le forze dell'alleanza guidata dai britannici del Duka di Wellington che includevano anche i prussiani del Feldmaresciallo Von Bluecher. Gli scavi, ripresi in questi giorni dopo una sospensione che durava dal 2019, prima della pandemia di Covid, continueranno fino al 15 luglio.