Anche in Texas bloccato il bando all’aborto

Dopo Louisiana e Utah, anche in Texas un tribunale ha bloccato temporaneamente il divieto all’aborto dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l’associazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization”, su cui ha sentenziato venerdì la Corte Suprema abolendo di fatto l’aborto. Lo riferiscono gli avvocati del Centro.

Gli aborti riprenderanno con le rigide limitazioni imposte nello Stato prima delle sentenza e quindi fino alla sesta settimana, come stabilito in un atto legislativo entrato in vigore lo scorso settembre e che aveva suscitato numerose critiche. Una nuova udienza per un eventuale ordine di durata più estesa è stata fissata per il 12 luglio.