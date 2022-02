Amsterdam, salvi gli ostaggi chiusi per ore in un negozio

L’accaduto

Tutto è cominciato intorno alle 17.40, quando un assalitore armato ha fatto irruzione in un Apple Store nel quartiere di Leidseplein, vivace zona della movida della città olandese, forse per compiere una rapina. Pistola alla mano, l'uomo ha tenuto per ore sotto tiro un cliente, mentre la zona veniva evacuata e messa in sicurezza dagli agenti, bloccando all'interno dei locali vicini gli avventori, cui è stato chiesto di tenersi lontani dalle finestre. In serata una prima svolta, con la liberazione di diverse persone bloccate dentro il negozio, che si snoda su più piani.