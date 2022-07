Altro manager vicino a Gazprom trovato morto

Il caso È il sesto russo facoltoso scomparso in circostanze misteriose dall’inizio dell’anno, e il terzo nello stesso quartiere di San Pietroburgo. Gli investigatori russi stanno investigando le circostanze della sua scomparsa, che al momento riconducono a “faide con altri partner d’affari”. La moglie di Voronov ha dichiarato che il marito credeva che stava venendo tagliato fuori da “un sacco di soldi” a causa di “partner disonorevoli”, come riferisce il Daily Mail.

L’ultimo di una lunga serie

La lista di manager vicini a Gazprom scomparsi in circostanze misteriore continua dunque ad allungarsi. Alexander Tyulakov, 61 anni, dirigente finanziario e della sicurezza del gigante del gas era stato trovato impiccato a casa sua in febbraio, con lividi che lasciavano pensare che si trattasse di un suicidio inscenato. Tre settimane dopo, Leonid Shulman, capo dei trasporti a Gazprom Invest, è stato accoltellato nel suo bagno. A Alexander Subbotin sarebbe “risultato fatale un consiglio degli sciamani”, in maggio. In aprile, il facoltoso dirigente Vladislav Avayev, ex-dirigente del Cremlino con contatti di alto rango a Gazprombank, si è reso protagonista di un fatto di sangue che ha coinvolto sé stesso e la famiglia. Per questo caso, e quello molto simile di Sergey Protosenya, si sarebbe trattato della messa in scena di un omicidio-suicidio.