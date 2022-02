Allerta meteo, Eunice minaccia anche Londra

I venti sfiorano 200/h sull’isola di Wight, è record Sull’isola di Wight, all’estremo sud-ovest del Regno Unito, si è registrato un vento record nel pieno della tempesta Eunice. Lo rende noto il Met Office britannica, rilevando una raffica pari a 195 chilometri all’ora circa, ossia la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è arrivati in anni passati anche oltre i 200 all’ora a livello del mare e vicino ai 300 sulle cime della Highlands.

“Eunice” dovrebbe solo sfiorare la Svizzera

La tempesta “Eunice”dovrebbe avere un impatto minimo nel suo passaggio sulla Svizzera la prossima notte: secondo i meteorologi si prevedono venti fino a 80 chilometri all’ora in pianura e raffiche da uragano solo in montagna. Stando al servizio meteorologico Meteonews le conseguenze della potente bassa pressione non saranno così estreme nel nostro paese come in alcune zone dell’Europa nord-occidentale. Un effetto della tempesta saranno le temperature particolarmente miti per febbraio. A nord delle Alpi, le massime oggi dovrebbero aggirarsi sui 15-18 gradi. Il tutto con l’isoterma di zero gradi intorno o sopra i 3000 metri di quota.