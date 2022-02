Al via produzione di energia da controversa maxi-diga

“Questa grande diga è stata costruita dagli etiopi non solo per loro, ma per tutti i nostri fratelli e sorelle africani da cui trarranno beneficio”, ha affermato un funzionario che presiede la cerimonia di inaugurazione. L’Egitto e il Sudan considerano la diga una minaccia a causa della loro dipendenza dalle acque del Nilo, mentre Addis Abeba lo ritiene essenziale per la sua elettrificazione e sviluppo. Si prevede che il progetto da 3,7 miliardi di euro produrrà più di 5.000 megawatt di elettricità, raddoppiando la produzione di elettricità dell’Etiopia.