Al via il duello Macron-Le Pen

Per evitare gli errori commessi nel 2017, quando fallì nel faccia a faccia con Macron, Marine Le Pen, lo riporta Blue News, sembra essere sparita dalla circolazione per prepararsi al meglio allo scontro. “Lavorerò al dibattito da casa mia, in modo assolutamente normale come ho preparato tutte le altre trasmissioni” ha spiegato Le Pen su Radio France Bleu.

I sondaggi

Stando al sondaggio Ifop-Fiducial per LCI, Paris Match e Sud Radio, Emmanuel Macron rimane in testa con il 55% dei favori contro il 45% di Marine Le Pen, la quale si sta preparando alla sfida assieme un gruppo di fedeli eletti: il capo gabinetto Renaud Labaye, il vicedirettore della campagna elettorale Jean-Philippe Tanguy e il suo più stretto consigliere politico (e cognato) Philippe Olivier. In molti sono inoltre convinti che la candidata “sarà migliore di quanto non era stata nel 2017” dove ebbe un atteggiamento ritenuto, anche da lei stessa, troppo aggressivo verso Macron. Da quel momento ha quindi cercato di mostrarsi più tranquilla, etichettando lo sfidante come “presidente del caos”.