Africa, casi reali covid 100 volte più alti degli ufficiali

Studio Oms

Il dato emerge da uno studio realizzato da ricercatori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di diverse università canadesi pubblicato su medRxiv, piattaforma che rende disponibili le ricerche prima della revisione da parte della comunità scientifica. “La stima precisa dell’incidenza cumulativa di Covid-19 in Africa rimane problematica a causa delle difficoltà nel tracciamento dei contatti, nei sistemi di sorveglianza e nelle capacità di test dei laboratori”, spiegano i ricercatori. Lo studio ha cercato di giungere a una quantificazione indiretta dell'impatto della pandemia nel continente passando in rassegna 151 studi di siero prevalenza, vale a dire ricerche in cui erano stati misurati nella popolazione gli anticorpi sviluppati in risposta al contatto con il virus o alla vaccinazione. Anche se gli studi coprivano meno della metà degli Stati africani (22 su 54), erano rappresentativi del 71% della popolazione.