Aereo fermo sotto il sole per ore, chiamati i soccorsi

Fermo in pista dalle 17 alle 20

Sono stati gli stessi passeggeri del volo UJ931 della compagnia Al Masria, diretto al Cairo, a chiamare il 118. Il decollo era previsto per le 17, ma l’aereo ha perso lo slot ed è dovuto restare in pista in attesa del nuovo orario di partenza, spostato alle 20. Qualcuno ha avuto crisi di caldo, altri attacchi di panico, tanto da chiedere soccorso ai sanitari.