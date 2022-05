Aereo esce di pista e prende fuoco, ci sono feriti

“Evacuati in sicurezza”

Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati “evacuati in sicurezza”, ha chiarito in una nota Tibet Airlines, aggiungendo che le persone ferite, tutte in “modo lieve”, sono state comunque trasportate in ospedale per le cure. Il volo, che trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet, quando l’equipaggio ha notato “anomalie” e “sospeso il decollo”, provocando l’uscita di pista e un incendio.