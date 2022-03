Aereo con 132 persone a bordo si schianta in Cina

I media ufficiali cinesi hanno riferito che un Boieng 737 della China Eastern con 132 persone a bordo (123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio) si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. Lo schianto, avvenuto in una zona montagnosa, ha causato un incendio nei boschi circostanti il luogo dell’impatto. Il volo era partito da Kunming alle 13.15 (le 06.15 in Svizzera) ed era diretto a Guangzhou (l’antica Canton). Secondo le ultime ricostruzioni, il volo MU-5735 stava navigando a un'altitudine di 8’869 metri e alla velocità di 845 km/h, quando ha all'improvviso perso quota alle 14.19, mentre il segnale radar è sparito alle 14.21.

Xi: "Sono sconvolto"

Il presidente cinese Xi Jinping, che si è detto "sconvolto" per l'incidente, ha impartito le istruzioni di risposta all'emergenza. Xi, nel resoconto del network statale Cctv, ha richiesto tutti gli sforzi possibili "per organizzare la ricerca e il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze, rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell'aviazione civile e garantire l'assoluta sicurezza delle operazioni di aviazione". La Cctv, inoltre, ha precisato che il Consiglio di Stato (il governo centrale di Pechino) ha nominato i funzionari ad hoc per coordinare e affrontare l'emergenza.

La China Eastern conferma vittime

China Eastern ha confermato lo schianto del suo Boeing 737-800 con a bordo 132 persone e la presenza di vittime: la compagnia, in una nota sui social media, “ha espresso il cordoglio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio vittime dell’incidente aereo”. Il vettore ha inviato sue squadre sul luogo dell’incidente e ha aperto una linea diretta per le famiglie delle vittime. La compagnia è stata la prima ad ammettere l’esistenza di vittime, senza però aggiungere altri dettagli. Mentre sono in corso i soccorsi, China Eastern ha trasformato in bianco e nero il proprio sito web ufficiale e il logo in segno di lutto, in linea con quanto i vettori sono soliti fare dopo un incidente per rispetto delle vittime. All’aeroporto di Guangzhou, il luogo di destinazione, è stata allestita un’area dedicata ai familiari dei passeggeri coinvolti nell’incidente.

Storie sui social media

Sui social media, invece, alcune storie - non verificabili - sono diventate virali in relazione all’incidente, a partire dai presunti passeggeri che avrebbero dovuto essere sul volo, perso però a causa del maltempo o di un codice sanitario “rosso” al Covid-19 che ha impedito l’imbarco. Un video che mostra l’aereo in picchiata ha raccolto milioni di visualizzazioni ed è stato confermato come autentico perché filmato dalle telecamere di una compagnia mineraria nella contea di Teng. Su Weibo, il Twitter in mandarino, sono state postate candele digitali e preghiere: una foto con una lanterna su fondo scuro invita a “pensare ai 132 passeggeri e membri dell’equipaggio”, sperando sia “ancora possibile un miracolo”.