Addio a Roberto Brunetti ‘Er patata’

La fama con le commedie degli anni ‘90

Popolare a Roma e non solo, Brunetti era diventato famoso con le commedie degli anni ‘90 sin dall’esordio nel 1997 con “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni. Tra i suoi vari film “Paparazzi”, “Commedia sexy”, “Il ritorno del Monnezza”. Ha avuto parti anche in serie tv come “Distretto di Polizia” e “Un Ciclone in famiglia”. Ma è nel 2005 con un ruolo drammatico in Romanzo Criminale di Michele Placido in cui interpretava Aldo Buffoni, che arriva il film più importante della sua carriera che era ferma ormai da circa 10 anni.