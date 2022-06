Accordo Ue sul salario minimo

L’accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo è stato raggiunto. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter. I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma stamani alle 09.30 a Strasburgo, aggiunge l’Empl.

Solo un “quadro”

A Bruxelles si è certi che l’impatto della direttiva non sarà “negativo per la creazione dei posti di lavoro e per l’occupazione”, come ha già avvertito il commissario Ue al Lavoro Nicolas Schmit, ricordando che dopo l’introduzione in Germania l’occupazione è anzi aumentata e che nell’Ue non saranno comunque previsti massimi e minimi salariali. La direttiva punterà invece, secondo quanto già chiarito, a istituire un quadro per fissare salari minimi “adeguati ed equi”. Nell’Unione europea attualmente solo sei Stati non dispongono di una regolamentazione in materia. Fra questi ci sono Italia e Austria.