Accordo storico per le vittime della Sandy Hook

L'accordo storico siglato dalle famiglie delle vittime della scuola Sandy Hook con Remington "non cancella il dolore di quel giorno tragico, ma inizia il necessario lavoro per rendere i produttori di armi responsabili". Lo afferma il presidente americano Joe Biden, sottolineando che l'intesa è un chiaro messaggio per i produttori e i rivenditor: "O cambiano il loro modello di business per essere parte della soluzione all'epidemia delle armi da fuoco, o pagheranno i costi della loro complicità".